Графики отключения света в Черкасской области на 10 июня являются частью системного обслуживания электросетей и направлены на повышение надежности.

В Черкасской области на 10 июня вводятся плановые графики отключения света, которые будут действовать в связи с проведением профилактических работ, пишет Politeka.net.

Черкасскую область ждет день без комфорта. Как отмечается, графики отключения света в Черкасской области на 10 июня являются частью системного обслуживания электросетей и направлены на повышение надежности. Энергетики отмечают, что выполнение плановых работ позволяет снизить риски аварийных ситуаций.

По информации «Черкассыоблэнерго», 10.06.2026 года с 08:00 до 17:00 свет будет отсутствовать. Ограничения коснутся следующих населённых пунктов:

город Шпола ул. Лозуватська, Межакова, Ивана Богуна

с. Журавка ул. Благовисна

с. Капустыне ул. Подолынського, Лисова

В городе Умань свет будут выключать с 08:00 до 17:00. Обесточение будут ждать только жильцов домов, находящихся по следующим адресам:

Успенська: 18, 19, 20, 21, 21, 22, 22, 22, 22, 22, 23, 24, 25

М. Грушевського: 2, 32

О. Телигы: 24

Стара Проризна: 3, 5, 5, 6, 7, 7

А. Кызыла: 7

Турыстив: 10, 22, 25, 6, 8

М. Комарныцького: 2, 1, 2, 2, 7, 7, 7, 7, 9, 11, 13, 13, 15, 15, 17, 19, 21, 21, 21, 23, 25, 29

Набережна: 2.

В городе Городыще с 08:30 до 16:30 часов из-за плановых работ не будет электричества. Свет исчезнет по отдельным адресам. В частности, обесточат такие улицы:

В. Мономаха: 37, 39, 41, 43, 45, 47, 48, 50, 52, 54, 56, 64, 66, 68, 70

О. Дашкевыча: 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 45, 46, 47, 48, 49, 51, 52, 53, 55, 57

Мыру: 76, 78, 85, 86, 79, 102, 106, 108, 110, 112, 114, 116, 117, 120, 122, 124, 127, 131, 132, 151, 153, 155, 157

Манижа: 1, 2, 3, 5, 6, 8, 12, 112

Коцюбынського: 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 14, 15, 17, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 28, 29, 30, 31, 33, 35, 36, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 55

Воинив Афганцив: 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 26, 28, 30, 32, 34, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52

Садова: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 27, 28, 2, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56

Т. Шевченка: 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 13

пров. Садовый: 3, 4, 5, 6, 7, 8.

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