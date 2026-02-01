Бесплатные продукты для ВПЛ в Винницкой области регулярно предоставляют украинцам, чтобы поддержать их в сложных жизненных обстоятельствах.

Бесплатные продукты для ВПЛ в Винницкой области обеспечивают базовыми товарами для питания, позволяющими организовать полноценный ежедневный рацион, сообщает Politeka.

Как говорится на официальном Фейсбуке-странице благотворительной организации «ЯМариуполь», бесплатные продукты для ВПЛ в Винницкой области помогают нашим гражданам ощущать поддержку в сложные времена.

Гуманитарная поддержка направлена ​​на семьи из Мариуполя. Благотворительная организация раздает продовольственные наборы, включающие чай, сахар, крупы, макароны, консервы и кукурузу.

Эта помощь значительно облегчает жизнь переселенцев, которые не всегда могут регулярно покупать необходимую пищу. По словам одной из получательниц наборов, Наталии, такая поддержка существенная.

Она рассказала, что в наборе хороший состав с базовыми бесплатными продуктами питания на каждый день. Из этого можно многое приготовить.

Такие отзывы свидетельствуют о том, что данная поддержка ВПЛ в Винницкой области дает ощущение стабильности для людей, оказавшихся вдали от дома.

Гуманитарную помощь можно получить раз в 31 день в центре «ЯМариуполь. Винница», расположенный по адресу ул. Соборная, 50

Здесь переселенцы могут не только забрать продуктовый набор, но и получить информационную поддержку и консультации по другим видам помощи.

Организация предоставляет продовольствие именно тем, кто в этом больше нуждается, поддерживая семьи с детьми, пожилых и лиц с инвалидностью. В наборы включаются товары длительного хранения и наиболее востребованные в ежедневном питании.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Денежная помощь для ВПЛ и

Напомним, Politeka писала, Денежная помощь для ВПЛ и пенсионеров в Днепре: как оформить выплату от государства.

Также Politeka сообщала, Работа для пенсионеров в Запорожье: какие навыки нужно иметь, чтобы получать до 26 000 гривен.

Как сообщала Politeka, Работа для пенсионеров в Черниговской области: список вакансий, где готовы платить от 17 тысяч.