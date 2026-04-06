Гуманитарная помощь для пенсионеров в Полтаве стала доступнее после запуска специального социального пространства для пожилых людей.

Гуманитарная помощь для пенсионеров в Полтаве расширилась благодаря открытию социально-реабилитационного центра Благотворительного фонда "Каритас", сообщает Politeka.

О гуманитарной помощи для пенсионеров в Полтаве рассказали на официальном сайте организации.

Новое заведение начало работать как пространство комплексной поддержки для пожилых и внутренне перемещенных лиц в возрасте от 60 лет.

Проект удалось реализовать при поддержке международных партнеров, в частности, "Каритас Люксембург" и "Каритас Австрия".

Благодаря этому в центре создали условия, позволяющие посетителям получать не только базовую соцпомощь, но и поддержку для сохранения здоровья и активного образа жизни.

Организаторы отмечают, что главной целью является обеспечение ощущения заботы и стабильности для людей в сложный период.

В рамках работы центра гуманитарная помощь для пенсионеров в Полтаве включает широкий спектр бесплатных медицинских услуг.

Посетители могут пройти первичный осмотр, предусматривающий измерение АД, уровня глюкозы в крови и сатурации.

Также в центре проводят электрокардиограмму и назначают физиотерапевтические процедуры, среди которых магнитотерапия, терапия УВЧ и прессотерапия.

Отдельное внимание уделено профилактике и восстановлению здоровья. Среди популярных услуг есть соляная комната, которую часто выбирают для укрепления иммунитета.

Кроме того, для посетителей организуют занятия по лечебной гимнастике, направленные на поддержание физической активности и замедление возрастных изменений организма.

Не менее важным направлением явилась психологическая поддержка. В центре регулярно проводятся групповые занятия и индивидуальные консультации со специалистами.

