Гуманитарная помощь для пенсионеров в Полтаве расширилась благодаря открытию социально-реабилитационного центра Благотворительного фонда "Каритас", сообщает Politeka.
О гуманитарной помощи для пенсионеров в Полтаве рассказали на официальном сайте организации.
Новое заведение начало работать как пространство комплексной поддержки для пожилых и внутренне перемещенных лиц в возрасте от 60 лет.
Проект удалось реализовать при поддержке международных партнеров, в частности, "Каритас Люксембург" и "Каритас Австрия".
Благодаря этому в центре создали условия, позволяющие посетителям получать не только базовую соцпомощь, но и поддержку для сохранения здоровья и активного образа жизни.
Организаторы отмечают, что главной целью является обеспечение ощущения заботы и стабильности для людей в сложный период.
В рамках работы центра гуманитарная помощь для пенсионеров в Полтаве включает широкий спектр бесплатных медицинских услуг.
Посетители могут пройти первичный осмотр, предусматривающий измерение АД, уровня глюкозы в крови и сатурации.
Также в центре проводят электрокардиограмму и назначают физиотерапевтические процедуры, среди которых магнитотерапия, терапия УВЧ и прессотерапия.
Отдельное внимание уделено профилактике и восстановлению здоровья. Среди популярных услуг есть соляная комната, которую часто выбирают для укрепления иммунитета.
Кроме того, для посетителей организуют занятия по лечебной гимнастике, направленные на поддержание физической активности и замедление возрастных изменений организма.
Не менее важным направлением явилась психологическая поддержка. В центре регулярно проводятся групповые занятия и индивидуальные консультации со специалистами.
