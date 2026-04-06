Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Полтаві розширилася завдяки відкриттю соціально-реабілітаційного центру Благодійного фонду "Карітас", повідомляє Politeka.

Новий заклад почав працювати як простір комплексної підтримки для літніх людей та внутрішньо переміщених осіб віком від 60 років.

Проєкт вдалося реалізувати за підтримки міжнародних партнерів, зокрема "Карітас Люксембург" та "Карітас Австрія".

Завдяки цьому, у центрі створили умови, які дозволяють відвідувачам отримувати не лише базову соцдопомогу, а й підтримку для збереження здоров’я та активного способу життя.

Організатори наголошують, що головною метою є забезпечення відчуття турботи та стабільності для людей у складний період.

У межах роботи центру, гуманітарна допомога для пенсіонерів у Полтаві включає широкий спектр безкоштовних медичних послуг.

Відвідувачі можуть пройти первинний огляд, який передбачає вимірювання артеріального тиску, рівня глюкози в крові та сатурації.

Також у центрі проводять електрокардіограму та призначають фізіотерапевтичні процедури, серед яких магніто терапія, УВЧ терапія та пресо терапія.

Окрему увагу приділено профілактиці та відновленню здоров’я. Серед популярних послуг є соляна кімната, яку часто обирають для зміцнення імунітету.

Крім того, для відвідувачів організовують заняття з лікувальної гімнастики, спрямовані на підтримку фізичної активності та уповільнення вікових змін організму.

Не менш важливим напрямом стала психологічна підтримка. У центрі регулярно проводять групові заняття та індивідуальні консультації з фахівцями.

Нагадаємо Politeka писала, Доплати для пенсіонерів у Полтавській області: кому з українців обіцяють більше грошей

Також Politeka повідомляла, Подорожчання продуктів у Полтавській області: покупцям показали нові цінники.

Як повідомляла Politeka, Підвищення тарифів на комунальні послуги в Полтавській області: скільки тепер доведеться віддавати мешканцям.