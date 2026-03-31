Опубликованы подробные графики отключения электроэнергии в Полтавской области на апрель.

Графики отключения света в Полтавской области на апрель продлятся в определенные часы и в части населенных пунктов.

Об этом предупредили несколько общин со ссылкой на «Полтаваобленерго».

Опубликованы подробные графики отключения электроэнергии в Полтавской области на апрель. Жителям рекомендуют заранее ознакомиться с расписанием, чтобы учесть возможные перебои с электроснабжением и заранее спланировать свои повседневные дела. Временные обесточивания коснутся домов по отдельным адресам.

В Полтавской области вводятся графики отключения света на апрель, которые будут дополняться с учетом ситуации в энергосети.

01.04.2026 также будут продолжаться обесточивания. Их вводят из-за выполнения работ по капитальному ремонту, предусмотренным годовой программой ремонтов ОСР. Свет исчезнет с 08:00 до 17:00 в таких населенных пунктах:

с.Забрыдкы улицы:

Берегова (б. 1),

Весела (б. 1, 3, 5, 7, 8, 11, 13, 15),

пров.Ласкавый (б. 2),

пров.Лисный (б. 3),

Молодижна (б. 2, 2-Б, 4, 4б, 6, 19),

Овксентия Бужынського (б. 1, 2А, 3, 9, 11, 13, 15),

Перемогы (б. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 18, 19, 20, 22, 27),

Польова (б. 7, 9, 11, 13, 15),

пров.Рыбальськый (б. 1а, 2, 3, 4, 5, 7, 13, 15, 17),

пров.Тыхый (б. 2, 3, 5, 6, 7, 8, 11, 13).

с.Супротиывна Балка улицы:

Степова (б. 22, 24, 26, 28, 34),

Яблунева (б. 16, 31, 32, 35, 38, 49).

02.04.2026 года будут выключать свет через плановые выполнения работ по техническому обслуживанию электросетей с 8 до 17 часов в следующих населенных пунктах:

с.Маркивка улица:

Тараса Шевченко (б. 2, 3, 7, 8, 9, 11, 13, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 25, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 34)

с.Свичкареве улицы:

Мыколы Гоголя (б. 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11а, 12),

Молодижна (б. 1, 3, 3а, 5, 7, 9, 11),

Новосадова (б. 1, 3, 4, 5, 7, 8, 10, 21),

Перемогы (б. 1, 2, 3, 5, 7, 9, 11, 15, 17, 19, 23, 25, 34, 35),

Садова (б. 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 34 А),

Тараса Шевченка (б. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 7а, 8, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24, 26, 28, 30),

Шкильна (б. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 16),

Шосейна (б. 1, 3, 5, 7, 11, 13),

Юрия Кондратюка (б. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 10, 11, 12а, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 21, 23, 25).

03.04.2026 года электричество выключится из-за выполнения работ при реализации договоров о присоединении к электрическим сетям системы распределения. С 8 до 17 часов свет исчезнет в населенных пунктах:

пгт.Нови Санжары улица:

Центральна (б. 114, 105/16)

с.Велыкый Кобелячок улицы:

Лымаривська (б. 1, 3, 5, 9, 11, 11а, 15),

Молодижна (б. 1, 1а, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10А, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 19а, 20, 21, 23, 27, 29, 31),

Незалежности (б. 2, 3, 4, 6, 7, 8, 12, 14),

пров.Сильськый (б. 5, 6, 8, 9, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 21).

