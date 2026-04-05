Подорожание проезда в Кировоградской области вскоре снова ударит по кошелькам местных жителей, поэтому рассказываем об этом больше.

Подорожание проезда в Кировоградской области происходит в связи с ростом цен на горюче-смазочные материалы и увеличением расходов перевозчиков, сообщает Politeka.

Подорожание проезда в Кировоградской области вступит в силу с 10 апреля и коснется всех городских автобусных маршрутов Александрии.

На заседании исполнительного комитета городского совета 2 апреля было принято установить предельный тариф на перевозку в пределах города на уровне 18 гривен за поездку.

Для отдельных маршрутов тарифы будут выше: на маршрутах №81/2, №81/3 и №81/4 в поселок Александрийского стоимость составит 25 гривен, а на маршруте №80 до Головковки - 30 гривен.

Мэр Сергей Кузьменко пояснил, что основной причиной повышения стали резкие колебания цен на дизельное топливо. Только за март его цена выросла примерно на 50 процентов, что существенно повлияло на расходы перевозчиков.

Начальник управления экономики Ростислав Черевашко добавил, что топливо составляет около половины структуры себестоимости билета.

Предыдущий тариф в 15 гривен рассчитывался при условии, что дизельное топливо стоит 59 гривен за литр, тогда как сейчас его средняя цена составила 85 гривен.

Представители городского совета подчеркнули, что предложенный тариф минимальный для обеспечения стабильного функционирования общественного транспорта в Александрии.

В то же время они призвали пассажиров быть готовыми к переменам и по возможности планировать свои поездки заранее. Все решения были приняты для того, чтобы перевозки оставались регулярными и бесперебойными, несмотря на рост расходов.

Сообщения о предстоящем подорожании проезда в Кировоградской области вызвало ряд обсуждений среди местных жителей.

Последние новости Украины:

