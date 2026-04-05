Подорожчання проїзду в Кіровоградській області невдовзі знову вдарить по гаманцях місцевих жителів, тому розповідаємо про це більше.

Подорожчання проїзду в Кіровоградській області відбувається у зв’язку зі зростанням цін на паливно-мастильні матеріали та збільшенням витрат перевізників, повідомляє Politeka.

Подорожчання проїзду в Кіровоградській області набере чинності з 10 квітня та торкнеться всіх міських автобусних маршрутів Олександрії.

На засіданні виконавчого комітету міської ради 2 квітня було ухвалено встановити граничний тариф на перевезення в межах міста на рівні 18 гривень за поїздку.

Для окремих маршрутів тарифи будуть вищими: на маршрутах №81/2, №81/3 та №81/4 до селища Олександрійського вартість становитиме 25 гривень, а на маршруті №80 до Головківки - 30 гривень.

Міський голова Сергій Кузьменко пояснив, що основною причиною підвищення стали різкі коливання цін на дизельне пальне. Лише за березень його ціна зросла приблизно на 50 відсотків, що суттєво вплинуло на витрати перевізників.

Начальник управління економіки Ростислав Черевашка додав, що паливо складає близько половини структури собівартості квитка.

Попередній тариф у 15 гривень розраховувався за умови, що дизельне пальне коштує 59 гривень за літр, тоді як зараз його середня ціна сягнула 85 гривень.

Представники міської ради підкреслили, що запропонований тариф є мінімальним для забезпечення стабільного функціонування громадського транспорту в Олександрії.

Водночас, вони закликали пасажирів бути готовими до змін та за можливості планувати свої поїздки заздалегідь. Усі рішення були прийняті для того, щоб перевезення залишалися регулярними і безперебійними, незважаючи на зростання витрат.

Повідомлення про майбутнє подорожчання проїзду у Кіровоградській області викликало низку обговорень серед місцевих жителів.

