Украинцам раскрыли плановые графики отключения света, которые будут длиться многие часы в Черкасской области на 12 июня, сообщает Politeka.net.

Введены графики отключения света в Черкасской области на 12 июня. При выполнении работ возможны перерывы в электроснабжении в разных населенных пунктах области. Потребители предупреждают, что продолжительность отключений может варьироваться в зависимости от технических условий и объема работ на конкретных участках сети.

По информации «Черкассыоблэнерго», 11.06.2026 года с 08:00 до 16:00 свет будет отсутствовать. Ограничения коснутся населенного пункта Тарасивка и домов по следующим адресам:

Новоукраинська — 3, 6, 10, 16, 20, 23, 26, 28, 29, 30, 32, 33, 36, 47, 49, 56, 59, 61, 79

Польова — 9

Ювилейна — 3, 4, 6, 10, 13-а, 19, 20, 24, 28, 29

Молодижна — 1

Незалежности — 13, 14, 16, 21, 23, 37, 44

Дружбы — 3, 4, 6, 14, 37

Соборности — 3, 4, 6, 8, 13, 15, 18, 23, 25, 38, 41, 43/а, 48/а, 55, 60

Курортна — 1, 4, 8

Небеснои Сотни — 2, 5, 11, 13

Шкильна — 1, 2, 6, 8, 9, 11, 13, 14, 15, 16, 24, 30, 32, 34, 44

Т. Шевченка — 2, 28, 32, 36, 40, 45

Мыру — 0/0, 2, 3, 5–7, 10, 15–17, 20, 25, 27, 36, 50, 52

пров. М. Грушевського — 1, 4, 16

С 08:00 до 15:00 в городе Звеныгородка вводят плановые графики отключения света. Выключать электричество из-за планового ремонта. Ограничения будут действовать по адресам:

пров. Левадный — 1, 1/а, 3, 5, 7, 11

пров. Армии УНР — 1, 2, 3, 5

пров. Л. Украинкы — 4, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24

пров. В. Погорилого — 3

пров. Новый — 1, 1/а, 2, 2/а, 3, 5, 6, 7, 8, 9

пров. Ликарняный — 1–16, 3–9

пров. Мыру — 1–32, 3–30, 4–26

пров. Крымського — 1–15, 8–14

пров. Дружбы — 1–36

пров. Луговый — 2–15

пров. Гудзивськый — 1–24, 26–44, 17/в

пров. В. Погорилого — 3

Благовисна — 10, 12, 28, 62, 70, 104, 117, 121, 126/а

600-риччя Звеныгородкы — 14

Б. Хмельныцького — 17/1, 17/2, 17/4, 17/5

В. Лыпынського — 20, 22, 22/а, 24, 26, 27/1, 28, 61, 61/а, 63, 63/а, 65, 69, 71, 73, 75, 77, 79, 81, 85, 87, 89, 89/а, 91, 93, 95

Свободы — 1–31, 11–26, 17/а, 19/а, 36–73, 117

Звеныгородська — 18/б, 45–80, 51/а, 53, 63, 71–79, 86

М. Шмыгельського — 1–11, 15–17, 25

И. Сошенка — 46–104, 53–102, 77, 84/а, 98/а

Бульварна — 13, 15, 17, 19, 21, 22/а, 24, 26, 30, 32, 33

Я. Мудрого — 38–93

М. Коцюбынського — 1/б, 2, 4

С. Терещенко — 15, 17, 30, 32, 34

В. Стуса — 25/а, 25/б, 25/в, 27, 46, 48, 50, 52

просп. Т. Шевченка — 99, 101, 101а, 103, 105, 107.

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