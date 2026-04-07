Денежная помощь для ВПЛ в Харьковской области предоставляется в рамках программы, которую объявил Датский совет по делам беженцев, сообщает Politeka.

Переселенцы могут рассчитывать на финансирование обучения. Речь идет о покрытии стоимости профессиональных курсов или переквалификации.

Это позволит участникам получить новые навыки и повысить свои шансы на трудоустройство. Программа ориентирована на жителей конкретных общин региона.

Среди них Ольховская, Роганская, Безлюдовская, Малая Даниловская, Высочанская, Дергачевская, Солоницевская, Песочанская, Циркуновская и Золочевская.

Именно жители этих территорий могут подать заявку на отбор. Денежная помощь для ВПЛ в Харьковской области доступна тем, кто пока не имеет стабильной работы или работает частично, не может самостоятельно оплатить обучение.

При этом важно, что человек четко понимает, как новые знания помогут изменить финансовое положение. Важно также заранее определиться с курсом и учебным заведением, где планируется прохождение подготовки.

Организаторы обращают внимание, что преимущество при отборе на денежную помощь для ВПЛ в Харьковской области будут предоставлять людям из уязвимых категорий.

Речь идет о внутренне перемещенных лицах, одиноких родителях, людях с инвалидностью или хроническими заболеваниями, а также семьях с низким уровнем дохода.

Учебные программы должны отвечать актуальным потребностям рынка труда в регионе. Продолжительность курсов ограничена и не может превышать 6 месяцев, а завершить обучение необходимо до ноября 2026 года.

При этом направление подготовки участники выбирают самостоятельно в зависимости от собственных планов и возможностей. Заявки на участие будут приниматься до 30 апреля через онлайн-форму.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Дефицит продуктов в Харькове: о чем именно предупредили жителей

Также Politeka сообщала, Потеря пенсии для жителей Харьковской области с 1 апреля: что стоит сделать, чтобы этого не произошло.

Как сообщала Politeka, Подорожание продуктов в Харькове: какие товары больше выросли в цене.