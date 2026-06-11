Весенние заморозки нанесли значительный ущерб будущему урожаю, что приведет к значительному дефициту отечественных продуктов в Днепропетровской области, пишет Politeka.net.

Почетный президент Ассоциации фермеров Украины Николай Стрижак отметил, что урожай в некоторых регионах почти полностью уничтожен. Более всего пострадали ранние посадки клубники, которые оказались наиболее уязвимыми к резкому понижению температуры.

Николай Стрижак отмечает, что культуры, успевшие зацвести до похолодания или во время него, фактически были уничтожены морозами. В частности, речь идет о косточковых деревьях — абрикосах, персиках и значительной части вишневых насаждений. В то же время, ситуация с грушами оценивается как частично стабильная: первая волна цветения пострадала, однако следующие этапы еще могут дать урожай. Яблони не успели войти в фазу активного цветения, поэтому их потенциальный урожай выглядит более обнадеживающе.

Серьезные повреждения получили и виноградники: морозы до -2°C уничтожили молодые побеги, из-за чего часть насаждений придется восстанавливать. Кроме того, негативное влияние зафиксировано на смородине, орехах и ранней клубнике.

Отдельно аграрии сообщают о значительных потерях в тепличном выращивании арбузов. Несмотря на использование защитных методов – укрытие пленкой, соломой и даже обогрева открытым огнем – спасти растения не удалось. В некоторых регионах температура опускалась до -6°C, что фактически исключило возможность сохранения части урожая. По словам фермеров, даже ночные меры защиты не принесли ожидаемого результата.

В то же время, часть культур в Днепропетровской области перенесла похолодание относительно спокойно. Меньшие потери зафиксированы в яблоневых садах, посевах рапса и некоторых овощных культур, еще не перешедших в фазу активного роста.

По оценкам производителей, аграрный сезон может сместиться примерно на месяц. Это означает, что появление на рынке рассады, зелени и ранних овощей произойдет позже привычных сроков.

Несмотря на масштабные потери, эксперты не прогнозируют резкого роста цен на продукты питания. Ожидается, что возможный дефицит продуктов в Днепропетровской области будет частично компенсирован импортом.

"Кроме того, дефицит отечественных фруктов - в частности абрикосов, персиков, черешни - будет компенсирован импортом из Азербайджана, Армении и других стран. Рынок не останется пустым. Если поднять цену на 80%, как прогнозируют некоторые экономисты, - товар просто не будут покупать, он начнет гнить, и стоимость все равно упадет", - пояснил Николай.

Источник: Телеграф.

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