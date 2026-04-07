Грошова допомога для ВПО в Харківській області передбачає нову можливість отримати фінансову підтримку.

Грошова допомога для ВПО в Харківській області надається в межах програми, яку оголосила Данська рада у справах біженців, повідомляє Politeka.

Переселенці можуть розраховувати на фінансування навчання. Йдеться про покриття вартості професійних курсів або перекваліфікації.

Це дозволить учасникам здобути нові навички та підвищити свої шанси на працевлаштування. Програма орієнтована на мешканців конкретних громад регіону.

Серед них Вільхівська, Роганська, Безлюдівська, Мала Данилівська, Височанська, Дергачівська, Солоницівська, Пісочанська, Циркунівська та Золочівська.

Саме жителі цих територій можуть подати заявку на участь у відборі. Грошова допомога для ВПО в Харківській області доступна тим, хто наразі не має стабільної роботи або працює частково, не може самостійно оплатити навчання.

При цьому важливо, що людина має чітке розуміння, як нові знання допоможуть змінити фінансове становище. Важливо також заздалегідь визначитися з курсом і навчальним закладом, де планується проходження підготовки.

Організатори звертають увагу, що перевагу під час відбору на грошову допомогу для ВПО в Харківській області надаватимуть людям із вразливих категорій.

Йдеться про внутрішньо переміщених осіб, одиноких батьків, людей з інвалідністю або хронічними захворюваннями, а також родини з низьким рівнем доходу.

Навчальні програми повинні відповідати актуальним потребам ринку праці в регіоні. Тривалість курсів обмежена і не може перевищувати 6 місяців, а завершити навчання необхідно до листопада 2026 року.

При цьому напрям підготовки учасники обирають самостійно залежно від власних планів і можливостей. Заявки на участь прийматимуть до 30 квітня через онлайн-форму.

