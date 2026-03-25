Главное управление Пенсионного фонда Украины предупреждает, что потеря пенсии для жителей Харьковской области с 1 апреля может стать реальной, сообщает Politeka.net.

Предпосылкой является необходимость подтвердить отсутствие выплат от органов пенсионного обеспечения русской федерации.

Ежемесячные средства начисляются, но это временный режим, который действует до 1 апреля 2026 года. Постановление Кабинета Министров Украины №126 от 3 февраля 2026 года предусматривает, что пенсионеры, прошедшие в 2025 году идентификацию, должны сообщить Пенсионному фонду об отсутствии выплат из РФ, чтобы в дальнейшем получать пенсию.

Подтвердить информацию можно несколькими способами:

Дистанционно – через личный кабинет на вебпортале Пенсионного фонда, в разделе «Дистанционное информирование», отметив строку «Не получаю пенсию в другом государстве, в том числе от органов пенсионного обеспечения российской федерации». Во время видеосвязи – ответить на соответствующий вопрос специалисту во время идентификации; ответ будет зафиксирован в решении об установлении личности. В сервисном центре Пенсионного фонда — при подаче заявления на назначение, перерасчет или продление пенсии проставить отметку об отсутствии выплат от РФ.

Специалисты отмечают, что своевременное уведомление позволяет избежать риска потери пенсии для жителей Харьковской области с 1 апреля. До конца года всем пенсионерам необходимо пройти очередную физическую идентификацию, чтобы обеспечить непрерывное получение средств.

Жителям советуют проверять сообщения и показатели аккаунтов, чтобы своевременно обновлять информацию и не остаться без выплат.

Напомним, Politeka писала, Подорожание продуктов в Харькове: как изменились цены на базовые товары.

Также Politeka сообщала, Денежная помощь для ВПЛ в Харьковской области: какие суммы можно получить.

Как сообщала Politeka, Гуманитарная помощь для пенсионеров в Харьковской области: что именно оказывают украинцам.