Повышение тарифов на коммунальные услуги в Запорожской области связано с ростом затрат на электроэнергию, ремонт труб и закупку материалов.

Повышение тарифов на коммунальные услуги в Запорожской области зафиксировано с начала 2026 г., сообщает Politeka.

Изменения касаются централизованного водоснабжения и водоотведения в общинах, обслуживаемых КП «Облводоканал».

Для бытовых пользователей кубометр воды теперь стоит 45,54 грн. без НДС и 54,65 грн. с налогом. Стоимость отвода стоков составляет 44,74 грн. без налога и 53,69 грн. по НДС. Коммерческие потребители будут платить 24,44 грн за кубометр без налога и 29,33 грн с НДС. Жители Запорожья перемен не почувствуют, поскольку город не входит в зону обслуживания «Облводоканала».

Новые тарифы помогают обеспечить стабильную работу сетей, обновлять оборудование и своевременно обслуживать системы водоснабжения и канализации.

Эксперты объясняют, что повышение тарифов на коммунальные услуги в Запорожской области связано с ростом затрат на электроэнергию, ремонт труб и закупку материалов. Это позволяет поддерживать требуемое давление в сетях, уменьшать аварийные ситуации и гарантировать безопасное качество воды.

Специалисты рекомендуют жителям регулярно проверять показатели счетчиков, контролировать начисления и планировать семейный бюджет. Своевременная оплата помогает избежать долгов и обеспечивает бесперебойную работу системы.

Местные призывают следить за официальными сообщениями и актуальными расценками, чтобы правильно рассчитывать расходы и избежать непредвиденных ситуаций. Общество также советует обращать внимание на советы по экономии воды и электроэнергии, чтобы сократить семейные расходы.

