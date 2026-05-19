Подорожание проезда в Черкассах утвердили местные члены правительства во время очередного заседания исполнительного комитета городского совета, сообщает Politeka.

Члены исполнительного комитета приняли решение о подорожании проезда в Черкассах во время встречи 15 мая.

Просмотр тарифов обусловлен многими экономическими факторами и ситуацией на рынке топливных материалов, с которыми сталкиваются транспортные компании региона.

В городе уже есть опыт изменения расценок на пассажирские перевозки, ведь предварительная корректировка стоимости происходила 10 марта 2025 года.

Тогда пассажирам пришлось привыкать к новым цифрам в городском транспорте, когда билет в маршрутных такси вырос до 16 гривен вместо 13 гривен, а стоимость одной поездки в троллейбусах подняли до 13 гривен вместо 10 гривен.

Впоследствии для частных перевозчиков ввели особые условия оплаты, которые начали действовать с 14 марта 2026 года.

Тогда местные власти установили дифференцированную систему расчета за поездки, по которой пассажиры платили 16 гривен при использовании безналичных способов и 20 гривен при расчете бумажными деньгами.

По информации прессслужбы Черкасского городского совета, ситуация снова требует корректировки экономических показателей для обеспечения бесперебойной работы всей городской сети общественного транспорта.

Согласно тексту принятого решения стоимость одной поездки в городских маршрутных такси будет составлять 25 гривен для всех категорий пассажиров.

Следующее подорожание проезда в Черкассах запланировано для троллейбусов КП «Черкассыэлектротранс», где новый тарификационный уровень планируется установить на границе 20 гривен за один билет.

