Підвищення тарифів на комунальні послуги в Запорізькій області пов’язане зі зростанням витрат на електроенергію, ремонт труб та закупівлю матеріалів.

Підвищення тарифів на комунальні послуги в Запорізькій області зафіксовано з початку 2026 року, повідомляє Politeka.

Зміни стосуються централізованого водопостачання та водовідведення у громадах, які обслуговує КП «Облводоканал».

Для побутових користувачів кубометр води тепер коштує 45,54 грн без ПДВ та 54,65 грн із податком. Вартість відведення стоків складає 44,74 грн без податку і 53,69 грн із ПДВ. Комерційні споживачі платитимуть 24,44 грн за кубометр без податку та 29,33 грн із ПДВ. Мешканці Запоріжжя змін не відчують, оскільки місто не входить до зони обслуговування «Облводоканалу».

Нові тарифи допомагають забезпечити стабільну роботу мереж, оновлювати обладнання та своєчасно обслуговувати системи водопостачання і каналізації.

Експерти пояснюють, що підвищення тарифів на комунальні послуги в Запорізькій області пов’язане зі зростанням витрат на електроенергію, ремонт труб та закупівлю матеріалів. Це дозволяє підтримувати необхідний тиск у мережах, зменшувати аварійні ситуації та гарантувати безпечну якість води.

Фахівці радять мешканцям регулярно перевіряти показники лічильників, контролювати нарахування та планувати сімейний бюджет. Своєчасна оплата допомагає уникнути боргів та забезпечує безперебійну роботу системи.

Місцевих закликають стежити за офіційними повідомленнями та актуальними розцінками, щоб правильно розраховувати витрати і уникнути непередбачених ситуацій. Громада також радить звертати увагу на поради щодо економії води та електроенергії, щоб скоротити сімейні витрати.

Нагадаємо Politeka писала, Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Запоріжжі: де у місті можна отримати допомогу.

Також Politeka повідомляла, Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Запоріжжі: хто може розраховувати на участь в програмі.

Як повідомляла Politeka, Безкоштовне житло для ВПО в Запоріжжі: як отримати дах над головою