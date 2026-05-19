Подорожание проезда в Кировоградской области стало компромиссом между экономическими потребностями перевозчиков и возможностями населения

Подорожание проезда в Кировоградской области в Новоукраинке вводится поэтапно после решения исполнительного комитета об изменении тарифов на автобусных маршрутах города, сообщает Politeka.

Пересмотр стоимости обсуждали вместе с перевозчиками, депутатами и представителями общества. После консультаций власти поддержали постепенное увеличение цены, чтобы уменьшить финансовую нагрузку для пассажиров.

С 11 мая одна поездка стоит в 30 гривен. Уже с 1 июня тариф поднимут до 35 гривен. До этого жители платили 25 гривен за маршрут.

Представители транспортной отрасли сначала предлагали установить стоимость на уровне 40 гривен. Необходимость такого решения объясняли удорожанием горючего, ремонта автобусов, технического обслуживания и закупки запчастей.

В ходе общественных слушаний часть жителей выступила против корректировки расценок. Другие горожане поддержали постепенный формат, считая его менее ощутимым для семейного бюджета.

В городской администрации отметили, что подорожание проезда в Кировоградской области стало компромиссом между экономическими потребностями перевозчиков и возможностями населения. Поэтому новые тарифы решили вводить в два этапа.

Отдельно подтвердили, что льготный проезд для участников боевых действий и семей погибших военных останется в силе. Компенсацию расходов транспортным предприятиям продолжат финансировать из местного бюджета.

Чиновники также не исключают нового пересмотра стоимости в будущем, если расходы перевозчиков и дальше будут расти из-за экономической ситуации и цен на ресурсы.

Окончательная тарифная политика будет зависеть от стоимости горючего, технического обслуживания транспорта и финансовой устойчивости перевозчиков в ближайшие месяцы.

