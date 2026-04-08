Дефицит продуктов в Полтавской области усугубляется ростом цен на хлеб и сокращением предложения отдельных фруктов, пишет Politeka.net.

Эксперты предупреждают: ситуация может осложниться уже в ближайшее время из-за повышения себестоимости производства.

По оценкам ученых Института аграрной экономики, в апреле стоимость хлеба вырастет, по меньшей мере, на 2–3%. В частности, пшеничный продукт высшего сорта может достичь 63–64 гривен за килограмм, а ржаной — более 53 гривен. Батон также прибавит в цене и обойдется около 33–34 гривен за 500 граммов.

Основными причинами удорожания называют увеличение расходов на электроэнергию, транспортировку и оплату труда. Повреждение энергетической инфраструктуры заставляет предприятия переходить на альтернативные источники питания, что оказывает существенное влияние на конечную стоимость продукции.

Дополнительное давление создает рынок фруктов. По словам представителей отрасли, в Украине наблюдается нехватка качественных яблок. Часть урожая была собрана с опозданием, что ухудшило способность плодов к длительному хранению. В результате предложение уменьшается быстрее, чем ожидалось.

Специалисты также обращают внимание на технологический фактор. Не все производители использовали средства для контроля созревания, позволяющие дольше хранить продукцию без потери качества. Это дополнительно отразилось на объемах товара на рынке.

Таким образом, дефицит продуктов в Полтавской области формируется под влиянием нескольких факторов — повышения затрат в производстве, проблем с хранением урожая и уменьшения качественного предложения. Эксперты прогнозируют постепенное повышение цен и советуют потребителям ориентироваться на реальные потребности без создания ажиотажного спроса.

Источник: Главред

