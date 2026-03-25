Обычно в Полтавской области отопительный сезон в 2026 году завершится по установленным правилам.

Завершение отопительного сезона в Полтавской области в 2026 году будет происходить по тем же подходам, что и в предыдущем году, сообщает Politeka.net.

Согласно правительственному постановлению №1267, официально отопительный период длится с 1 ноября 2025 года по 31 марта 2026 года. Однако это лишь ориентировочные рамки и фактическое отключение тепла не обязательно происходит именно в этот день.

Конечные сроки определяют сами общины, учитывая погодные условия, состояние теплосетей и потребности жителей. Поэтому в одних населенных пунктах отопление могут прекратить раньше из-за стабильного потепления, тогда как в других его продолжают из-за прохладной погоды или технических особенностей системы.

Вице-премьер-министр — министр развития общин и территорий Алексей Кулеба подчеркнул, что жесткой даты завершения отопительного сезона нет — ключевую роль играет фактическая температура воздуха.

Согласно постановлению №830 основанием для постепенного отключения теплоснабжения является стабильное повышение среднесуточной температуры свыше +8 °C в течение трех дней подряд. Конкретно этот показатель служит главным ориентиром для принятия решений на местах.

Обычно в Полтавской области отопительный сезон завершается в конце марта или начале апреля, однако конкретные сроки могут отличаться в зависимости от общества.

С наступлением апреля теплоснабжающие предприятия постепенно переходят в летний режим работы. В домах, оборудованных счетчиками, плата за тепло в этот период обычно минимальна или совсем отсутствует — оплачиваются лишь фактические остатки потребленной тепловой энергии.

В населенных пунктах со стабильной работой системы отопления могут отключиться раньше. В то же время в общинах, где возможно похолодание или есть технические ограничения, теплоснабжение может продлиться до более благоприятных условий.

