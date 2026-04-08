Дефіцит продуктів у Полтавській області посилюється на тлі зростання цін на хліб та скорочення пропозиції окремих фруктів, пише Politeka.net.

Експерти попереджають: ситуація може ускладнитися вже найближчим часом через підвищення собівартості виробництва.

За оцінками науковців Інституту аграрної економіки, у квітні вартість хліба зросте щонайменше на 2–3%. Зокрема, пшеничний продукт вищого ґатунку може сягнути 63–64 гривень за кілограм, а житній — понад 53 гривні. Батон також додасть у ціні й коштуватиме близько 33–34 гривень за 500 грамів.

Основними причинами подорожчання називають збільшення витрат на електроенергію, транспортування та оплату праці. Пошкодження енергетичної інфраструктури змушує підприємства переходити на альтернативні джерела живлення, що суттєво впливає на кінцеву вартість продукції.

Додатковий тиск створює ринок фруктів. За словами представників галузі, в Україні спостерігається нестача якісних яблук. Частина врожаю була зібрана із запізненням, що погіршило здатність плодів до тривалого зберігання. У результаті пропозиція зменшується швидше, ніж очікувалося.

Фахівці також звертають увагу на технологічний фактор. Не всі виробники використовували засоби для контролю дозрівання, які дозволяють довше зберігати продукцію без втрати якості. Це додатково вплинуло на обсяги товару на ринку.

Таким чином, дефіцит продуктів у Полтавській області формується під впливом одразу кількох чинників — підвищення витрат у виробництві, проблем зі зберіганням урожаю та зменшення якісної пропозиції. Експерти прогнозують поступове зростання цін і радять споживачам орієнтуватися на реальні потреби без створення ажіотажного попиту.

Джерело: Главред

