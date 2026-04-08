Бесплатное жилье для ВПЛ в Винницкой области постоянно обновляется, поэтому специалисты советуют следить за новыми предложениями.

В Винницкой области переселенцы могут воспользоваться бесплатным жильем для ВПЛ в рамках платформы "Допомагай", где публикуют актуальные предложения временного проживания для внутренне перемещенных лиц, сообщает Politeka.

Сервис объединяет владельцев жилищ с теми, кто ищет убежища. Каждое объявление содержит описание помещения, контактные данные и точное расположение жилья.

Пользователи могут посмотреть доступные варианты, узнать условия пребывания и договориться с хозяевами напрямую. Некоторые локации подходят для семей или небольших групп переселенцев, другие рассчитаны на индивидуальное проживание.

К примеру, в селе Потоки Жмеринского района предлагают дом в 1987 году без централизованного газа и водоснабжения. Во дворе есть колодец, отопление обеспечивает печь. Помещение включает в себя четыре комнаты, веранду, две летние кухни, хозяйственные постройки, погреб и садовый участок. Такой вариант подходит тем, кто готов ухаживать за территорией и жить в селе.

Еще одно предложение в Виннице по улице Леси Украинки рассчитано на женщин с детьми. Жилье обеспечивает базовые условия для временного пребывания, а хозяева принимают переселенцев с декабря прошлого года.

Для удобства предусмотрены фильтры поиска, позволяющие быстро сортировать варианты по разным критериям. Дополнительную информацию можно получить по горячей линии 0-800-332-238.

Волонтеры проверяют все объявления вручную во избежание неточностей. Бесплатное жилье для ВПЛ в Винницкой области постоянно обновляется, поэтому специалисты советуют следить за новыми предложениями и оперативно связываться с хозяевами.

Местные службы добавляют, что переселенцы могут рассчитывать на дополнительную поддержку в виде бытовых вещей, продуктов первой необходимости и базовой технической помощи, что облегчает адаптацию в новом доме.

