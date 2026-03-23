Гуманитарная помощь для пенсионеров в Виннице сочетает в себе продуктовые наборы и информационную поддержку, помогая старшему поколению легче справляться с повседневными затратами.

В городе продолжается гуманитарная помощь пенсионерам в Виннице, сообщает Politeka.

Инициатива организована центром «ЯМариуполь Винница» вместе с местной администрацией и направлена ​​на поддержку пожилых и внутренне перемещенных лиц.

Каждый месяц участники получают продуктовые наборы базовой необходимости. В них входят крупы, макароны, консервы, сахар, чай и другие товары ежедневного потребления. Такая поддержка помогает снизить расходы на питание и планировать семейный бюджет, особенно в сложный экономический период.

Передача происходит поэтапно. Организаторы формируют график посещений, чтобы избежать очередей и сделать процесс комфортным для пожилых людей. Многие участники отмечают, что регулярная поддержка дает ощущение стабильности и уверенности в завтрашнем дне.

Узнать дату получения набора можно непосредственно в центре «ЯМариуполь Винница». Пункт выдачи работает по адресу: улица Соборная, 50. Специалисты советуют следить за обновлениями и приходить по графику, чтобы не пропустить день выдачи.

Кроме продуктов, посетителям предоставляют консультации по государственным и муниципальным программам. Сотрудники помогают оформлять документы, разъясняют порядок получения социальных услуг и подсказывают, как воспользоваться доступными сервисами для пожилых людей.

Представители центра подчеркивают, что для получения поддержки следует заранее подготовить все необходимые документы. Это позволяет избежать задержек и обеспечивает четкую организацию процесса.

Таким образом, гуманитарная помощь для пенсионеров в Виннице объединяет продуктовые наборы и информационную поддержку, помогая старшему поколению легче справляться с повседневными затратами, улучшать качество жизни и чувствовать социальную поддержку.

Координаторы добавляют, что программа будет расширяться в зависимости от имеющихся ресурсов и поддержки партнеров, а жителей призывают сообщать о пожилых людях, которые могут нуждаться в дополнительной помощи.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Бесплатные продукты для ВПЛ в Винницкой области: кто может рассчитывать на поддержку.

Также Politeka сообщала, Доплаты для пенсионеров в Винницкой области: кто может оформить выплату в 2600 гривен.

Как сообщала Politeka, Подорожание проезда в Винницкой области: кого зацепило поднятие тарифов.