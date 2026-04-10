Дефицит продуктов в Днепропетровской области усугубляется на фоне сокращения предложения качественных яблок на внутреннем рынке, пишет Politeka.net.

Эксперты предупреждают: в ближайшее время цены на фрукты могут существенно возрасти.

Об этом заявил директор аграрного союза по Черновицкой области Виталий Нигалатий в комментарии AgroTimes. По его словам, в настоящее время наблюдается нехватка именно качественного товарного яблока, отвечающего требованиям длительного хранения.

Основной причиной ситуации явилось нарушение сроков сбора урожая. Значительная часть плодов попала в специализированные хранилища уже перезрелой, что негативно повлияло на их лежкость. В итоге таковая продукция быстрее теряет товарные характеристики.

Дополнительным фактором стало поведение производителей. Часть хозяйств не применяла препараты для отсрочки созревания, позволяющие хранить фрукты дольше без потери качества. Это также сократило объемы пригодной для реализации продукции.

По оценке Нигалатии, предложение качественных яблок уменьшается быстрее, чем ожидалось. В то же время, спрос остается стабильным, что создает предпосылки для роста стоимости.

Специалисты отмечают, что дефицит продуктов в Днепропетровской области может повлиять на ценовую ситуацию в ближайшее время, особенно в сегменте качественной продукции.

Кроме того, в Днепропетровской области сообщалось о подорожании продуктов.

Среди молочных товаров лидером по цене сыр твердый Звени Гора голландский 45% (1 кг), средняя стоимость которого составляет 581,10 грн. У Auchan его можно купить за 539 грн, у Metro - 566,80 грн, а самое дорогое предложение зафиксировано в Megamarket - 637,50 грн.

