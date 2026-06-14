Подорожание проезда во Львовской области сопровождается не только корректировкой тарифов, но и постепенным обновлением организации городских перевозок.

Подорожание проезда во Львовской области зафиксировано в Дрогобыче после решения исполнительного комитета городского совета, утвердившего обновленную тарифную модель для городского общественного транспорта, сообщает Politeka.

Стоимость поездки определяется способом оплаты. Самый дешевый вариант предусмотрен для пользователей «Карты жителя Дрогобычского общества» или мобильного приложения — 25 гривен.

Оплата банковской картой установлена ​​на уровне 28 гривен. Самый высокий тариф действует при наличном расчете у водителя — 30 гривен за одну поездку.

В городском совете объясняют, что пересмотр цен обусловлен экономическими факторами. Перевозчики отмечают рост расходов на горючее, а также влияние повышения минимальной заработной платы, что непосредственно формирует себестоимость перевозок.

Власти отмечают, что без обновления тарифов стабильность маршрутной сети могла бы оказаться под риском. В то же время, социальные гарантии для отдельных категорий населения сохранены — льготники и дальше пользуются безвозмездным проездом, который компенсируется из городского бюджета.

Отдельно в Дрогобыче планируется ввести дополнительные меры безопасности в общественном транспорте. В частности, в салонах автобусов предусматривается установка камер видеонаблюдения для фиксации ситуаций во время движения.

Таким образом, удорожание проезда во Львовской области сопровождается не только коррекцией тарифов, но и постепенным обновлением организации городских перевозок.

Городские власти также подчеркивают, что дальнейшие изменения стоимости будут зависеть от экономических условий и колебаний цен на энергоносители.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Новая система оплаты проезда во Львове: какие именно изменения произошли.

Также Politeka сообщала, Дефицит продуктов во Львовской области: о чем предупреждают украинцев