Дефіцит продуктів у Дніпропетровській області може вплинути на цінову ситуацію вже найближчим часом.

Дефіцит продуктів у Дніпропетровській області посилюється на тлі скорочення пропозиції якісних яблук на внутрішньому ринку, пише Politeka.net.

Експерти попереджають: найближчим часом ціни на фрукт можуть суттєво зрости.

Про це заявив директор аграрної спілки з Чернівецької області Віталій Нігалатій у коментарі AgroTimes. За його словами, нині спостерігається нестача саме якісного товарного яблука, яке відповідає вимогам тривалого зберігання.

Основною причиною ситуації стало порушення термінів збору врожаю. Значна частина плодів потрапила до спеціалізованих сховищ уже перестиглою, що негативно вплинуло на їхню лежкість. У результаті така продукція швидше втрачає товарні властивості.

Додатковим фактором стала поведінка виробників. Частина господарств не застосовувала препарати для відтермінування дозрівання, які дозволяють зберігати фрукти довше без втрати якості. Це також скоротило обсяги придатної для реалізації продукції.

За оцінкою Нігалатія, пропозиція якісних яблук зменшується швидше, ніж очікувалося. Водночас попит залишається стабільним, що створює передумови для зростання вартості.

Фахівці зазначають, що дефіцит продуктів у Дніпропетровській області може вплинути на цінову ситуацію вже найближчим часом, особливо в сегменті якісної продукції.

Крім того, в Дніпропетровській області повідомляли про подорожчання продуктів.

Серед молочних товарів лідером за ціною є сир твердий Звени Гора голандський 45% (1 кг), середня вартість якого становить 581,10 грн. У Auchan його можна купити за 539 грн, у Metro — 566,80 грн, а найдорожча пропозиція зафіксована в Megamarket — 637,50 грн.

Джерело

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Грошова допомога для ВПО та пенсіонерів у Дніпропетровській області: хто з жителів має право на цю підтримку.

Також Politeka повідомляла, Перерахунок пенсій в Дніпропетровській області: кому пощатистить отримати більше вже з 1 квітня.

Як повідомляла Politeka, Підвищення тарифів на комунальні послуги у Дніпропетровській області: які розцінки встановлено для мешканців.