Повышение тарифов на коммунальные услуги в Днепропетровской области объявили для жителей Самара из-за роста расходов на водоснабжение и водоотвод, сообщает Politeka.net.

Изменения касаются домохозяйств, обслуживаемых ООО «КОМСИТИ», а вода закупается у КП «Днепропроводоканал». В конце 2025 года Нацкомиссия по регулированию энергетики и коммунальных услуг приняла решение о повышении тарифов на водоснабжение, что увеличило расход предприятия более чем на 21%.

Дополнительное давление на бюджет создало удорожание электроэнергии для насосов, расходы на очистку воды, топливо для аварийных бригад и рост фонда оплаты труда в соответствии с государственными нормами.

ООО «КОМСИТИ» объясняет, что корректировка тарифов необходима для стабильной работы сетей и бесперебойного водоснабжения. Без изменений компания не смогла покрывать расходы на оборудование, энергию и аварийные службы.

Ожидаемые новые ставки для жителей таковы: централизованное водоснабжение – 56,89 грн/м³ с НДС, водоотвод – 46,73 грн/м³ с налогом.

Специалисты отмечают, что повышение тарифов на коммунальные услуги в Днепропетровской области помогает избежать аварийных ситуаций и гарантирует бесперебойную работу систем.

Жителям советуют проверять показатели счетчиков, контролировать начисления и ознакомиться с новыми расценками. Для удобства пользователей рекомендуют планировать потребление воды и вести учет расходов, чтобы адаптировать семейный бюджет.

Также эксперты советуют обращать внимание на советы по экономии воды и электроэнергии, что позволяет снизить ежемесячные расходы домохозяйств.

Дополнительно подчеркивают, что ответственное использование ресурсов способствует стабильности сетей и улучшению качества услуг для всех потребителей.

Напомним, Politeka писала, Денежная помощь для ВПЛ и пенсионеров в Днепропетровской области: кто из жителей имеет право на эту поддержку.

Также Politeka сообщала, Пересчет пенсий в Днепропетровской области: кому посчастливится получить больше уже с 1 апреля.

Как сообщала Politeka, Дефицит продуктов в Днепропетровской области: что на самом деле происходит на рынке