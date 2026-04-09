Підвищення тарифів на комунальні послуги у Дніпропетровській області допомагає уникнути аварійних ситуацій та гарантує безперебійну роботу систем.

Підвищення тарифів на комунальні послуги у Дніпропетровській області оголосили для мешканців Самара через зростання витрат на водопостачання та водовідведення, повідомляє Politeka.net.

Зміни стосуються домогосподарств, які обслуговує ТОВ «КОМСІТІ», а вода закуповується у КП «Дніпроводоканал». Наприкінці 2025 року Нацкомісія з регулювання енергетики та комунальних послуг ухвалила рішення про підвищення тарифів на водопостачання, що збільшило витрати підприємства більш ніж на 21%.

Додатковий тиск на бюджет створило дорожчання електроенергії для насосів, витрати на очищення води, паливо для аварійних бригад та зростання фонду оплати праці відповідно до державних норм.

ТОВ «КОМСІТІ» пояснює, що коригування тарифів необхідне для стабільної роботи мереж і безперебійного водопостачання. Без змін компанія не змогла б покривати витрати на обладнання, енергію та аварійні служби.

Очікувані нові ставки для мешканців такі: централізоване водопостачання — 56,89 грн/м³ із ПДВ, водовідведення — 46,73 грн/м³ із податком.

Фахівці наголошують, що підвищення тарифів на комунальні послуги у Дніпропетровській області допомагає уникнути аварійних ситуацій та гарантує безперебійну роботу систем.

Мешканцям радять перевіряти показники лічильників, контролювати нарахування та ознайомлюватися з новими розцінками. Для зручності користувачів рекомендують планувати споживання води та вести облік витрат, щоб адаптувати сімейний бюджет.

Також експерти радять звертати увагу на поради щодо економії води та електроенергії, що дозволяє зменшити щомісячні витрати домогосподарств.

Додатково наголошують, що відповідальне користування ресурсами сприяє стабільності мереж і покращенню якості послуг для всіх споживачів.

Джерело

Останні новини України:

