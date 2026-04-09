Денежная помощь для ВПЛ в Харьковской области предусматривает новую программу поддержки для украинцев, желающих получить образование.

Денежная помощь для ВПЛ в Харьковской области предоставляется в рамках инициативы Датского совета по делам беженцев, сообщает Politeka.

Организация объявила о старте регистрации на программу, позволяющую получить до 1000 долларов на обучение или повышение квалификации.

Речь идет о возможности обрести новую профессию или улучшить уже имеющиеся навыки, чтобы повысить шансы на трудоустройство.

Программа денежной помощи для ВПЛ ориентирована на жителей ряда общин Харьковской области.

В частности, подать заявку могут жители Ольховской, Роганской, Безлюдовской, Малой Даниловской, Высочанской, Дергачевской, Солоницевской, Песочанской, Циркуновской и Золочевской общин.

При этом участие в программе предполагает соответствие определенным условиям. Заявки принимаются от людей, которые являются безработными или имеют неполную занятость и не могут самостоятельно оплатить обучение.

Важно также иметь четкое понимание того, как выбранная профессия поможет найти работу или повысить доход.

Именно поэтому денежная помощь для ВПЛ в Харьковской области направлена, прежде всего, на тех, кто готов использовать полученные знания для реального трудоустройства.

Отдельное внимание уделяется уязвимым категориям населения. Приоритет предоставляется внутриперемещенным лицам, одиноким родителям, людям с инвалидностью или хроническими заболеваниями, а также домохозяйствам с низким уровнем дохода.

Финансирование распространяется на курсы, отвечающие актуальным потребностям местного рынка труда. Продолжительность обучения не должна превышать шести месяцев, а завершение курса запланировано до ноября 2026 года.

Подать заявку на участие в программе можно до 30 апреля.

