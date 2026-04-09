Грошова допомога для ВПО в Харківській області передбачає нову програму підтримки для українців, які хочуть отримати освіту.

Грошова допомога для ВПО в Харківській області надається в межах ініціативи Данської ради у справах біженців, повідомляє Politeka.

Організація оголосила про старт реєстрації на програму, яка дозволяє отримати до 1000 доларів на навчання або підвищення кваліфікації.

Йдеться про можливість здобути нову професію або покращити вже наявні навички, щоб підвищити шанси на працевлаштування.

Програма грошової допомоги для ВПО орієнтована на мешканців низки громад Харківської області.

Зокрема, подати заявку можуть жителі Вільхівської, Роганської, Безлюдівської, Малої Данилівської, Височанської, Дергачівської, Солоницівської, Пісочанської, Циркунівської та Золочівської громад.

При цьому, участь у програмі передбачає відповідність певним умовам. Заявки приймають від людей, які є безробітними або мають неповну зайнятість і не можуть самостійно оплатити навчання.

Важливо також мати чітке розуміння, як обрана професія допоможе знайти роботу або підвищити дохід.

Саме тому грошова допомога для ВПО в Харківській області спрямована насамперед на тих, хто готовий використовувати отримані знання для реального працевлаштування.

Окрему увагу приділяють вразливим категоріям населення. Пріоритет надається внутрішньо переміщеним особам, одиноким батькам, людям з інвалідністю або хронічними захворюваннями, а також домогосподарствам із низьким рівнем доходу.

Фінансування поширюється на курси, які відповідають актуальним потребам місцевого ринку праці. Тривалість навчання не повинна перевищувати шести місяців, а завершення курсу заплановане до листопада 2026 року.

Подати заявку на участь у програмі можна до 30 квітня.

Нагадаємо Politeka писала, Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Харківській області: як долучитися до цієї програми.

Також Politeka повідомляла, Втрата пенсії для мешканців Харківської області з 1 квітня: що варто зробити, щоб цього не сталося.

Як повідомляла Politeka, Подорожчання продуктів у Харкові: які товари найбільше виросли в ціні.