В Пенсионном фонде объясняют, что право на доплату в Харьковской области имеют некоторые пенсионеры.

В Харьковской области часть пенсионеров имеет право на дополнительную доплату к пенсии, но не все могут получить деньги, сообщает Politeka.net.

Об этом говорится в сообщении ПФУ.

В определенных условиях такая ежемесячная надбавка может превышать 500 гривен. Она зависит от количества лет страхового стажа сверх установленной нормы, то есть начисляется за дополнительный период трудовой деятельности.

В Пенсионном фонде объясняют, что право на эту доплату в Харьковской области имеют граждане, стаж которых превышает минимальные требования для выхода на пенсию. В 2026 году они составляют 33 года для выхода в 60, 23 года – в 63 и 15 лет – в 65. Именно после превышения этих показателей начинается начисление дополнительных средств.

Важную роль играет дата назначения пенсии. Если она была оформлена до октября 2011 года, сверхурочной считается стаж более 25 лет для мужчин и 20 для женщин. Если же пенсия назначена позже, то предел составляет более 35 лет для мужчин и 30 для женщин. Именно эти показатели используются при расчете доплаты.

Механизм начисления единственный: за каждый год сверх нормы к основному размеру пенсии прибавляется 1 процент. В то же время существует ограничение — эта доплата не может превышать 1 процента от прожиточного минимума для лиц, потерявших трудоспособность.

По состоянию на 2026 прожиточный минимум составляет 2595 гривен, поэтому максимальная надбавка за один дополнительный год равна 25,95 гривны. Соответственно при наличии около 20 лет сверхурочного стажа общая ежемесячная доплата может превышать 500 гривен.

Отдельно следует учесть ситуацию работающих пенсионеров. Для них перерасчет с учетом актуального прожиточного минимума обычно в полной мере применяется после завершения трудовой деятельности, поэтому окончательный размер надбавки может измениться уже после увольнения.

Последние новости Украины:

