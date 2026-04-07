Денежная помощь для ВПЛ в Одесской области предусматривает единовременную выплату для отдельных категорий населения уже в апреле 2026 года.

Денежная помощь для ВПЛ в Одесской области будет выплачиваться в рамках правительственного решения о дополнительной финансовой поддержке граждан, сообщает Politeka.

Соответствующее постановление № 341 "Некоторые вопросы предоставления одноразовой доплаты отдельным категориям населения" Кабинет Министров Украины принял 18 марта.

Денежную помощь для ВПЛ в Одесской области получат граждане, которым по состоянию на 1 апреля 2026 года уже назначена пенсия или государственные социальные выплаты.

В то же время действует ограничение размера пенсии. Она не должна превышать 25950 гривен с учетом всех надбавок, повышений и доплат.

Речь идет о получателях разных видов пенсий, в том числе по возрасту, по инвалидности и в связи с потерей кормильца.

Также выплата касается тех, кто получает пенсии за выслугу лет или специальные пенсии, если такие лица имеют право на назначение пенсии по возрасту в солидарной системе.

Отдельно учтены военнослужащие, государственные служащие, должностные лица местного самоуправления, народные депутаты, ученые и граждане, пострадавшие в результате Чернобыльской катастрофы.

При этом денежная помощь для ВПЛ в Одесской области будет начислена без учета уровня пенсий для лиц, принимавших непосредственное участие в защите Украины.

Помимо пенсионеров, доплата предусмотрена и для получателей государственной соцпомощи. Речь идет о внутренне перемещенных лицах, получающих выплаты на проживание, малообеспеченных семьях, людях с инвалидностью, лицах, не имеющих права на пенсию, а также тех, кто ухаживает за людьми с инвалидностью.

