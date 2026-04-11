Денежная помощь для ВПЛ в Полтавской области теперь распространяется на больше категорий украинцев, поэтому рассказываем детали.

Денежная помощь для ВПЛ в Полтавской области изменилась после принятия постановления Кабинета Министров Украины от 18 марта 2026 года №390, сообщает Politeka.

Документ вносит изменения в предыдущий порядок предоставления поддержки внутренне перемещенным лицам, утвержденный постановлением №332.

Теперь количество периодов денежной помощи для ВПЛ в Полтавской области увеличили с четырех до пяти шестимесячных периодов.

А семьи с детьми смогут получать соцподдержку даже в случае наличия доходов родителей, если семья отвечает критериям имущественного положения и фактического места жительства.

Выплата на детей производится с учетом того, что заявление подано до 1 мая 2026 года, в таком случае поддержка назначается задним числом с 1 февраля.

Если заявление подается позже, выплата начнется с месяца подачи. Денежная помощь для ВПЛ в Полтавской области также учитывает новые правила для пенсионеров и семей с нетрудоспособными членами.

Речь идет о тех, кто раньше потерял право на соцподдержку из-за превышения среднемесячного дохода.

Теперь они могут повторно подать документы, учитывая новый прожиточный минимум для лиц, лишившихся трудоспособности, установленный на уровне 10 380 гривен на одного получателя.

Для получения выплат переселенцам нужно подать заявление в территориальный орган Пенсионного фонда Украины.

Это можно сделать лично через уполномоченное лицо органа местного самоуправления, через ЦНАП, по почте или онлайн на вебпортале Пенсионного фонда с помощью квалифицированной электронной подписи.

Последние новости Украины:

