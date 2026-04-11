Грошова допомога для ВПО в Полтавській області відтепер поширюється на більше категорій українців, тому розповідаємо деталі.

Грошова допомога для ВПО в Полтавській області змінилася після ухвалення постанови Кабінету Міністрів України від 18 березня 2026 року №390, повідомляє Politeka.

Документ вносить зміни до попереднього Порядку надання підтримки внутрішньо переміщеним особам, затвердженого постановою №332.

Відтепер кількість періодів грошової допомоги для ВПО в Полтавській області збільшили з чотирьох до п’яти шестимісячних періодів.

А сім’ї з дітьми зможуть отримувати соцпідтримку навіть у разі наявності доходів батьків, якщо сім’я відповідає критеріям щодо майнового стану та фактичного місця проживання.

Виплата на дітей здійснюється з урахуванням того, що заява подана до 1 травня 2026 року, у такому випадку підтримка призначається заднім числом з 1 лютого.

Якщо заяву подають пізніше, виплата почнеться з місяця подання. Грошова допомога для ВПО в Полтавській області також враховує нові правила для пенсіонерів та сімей із непрацездатними членами.

Йдеться про тих, хто раніше втратив право на соцпідтримку через перевищення середньомісячного доходу.

Тепер вони можуть повторно подати документи, враховуючи новий прожитковий мінімум для осіб, які втратили працездатність, встановлений на рівні 10 380 гривень на одного отримувача.

Для отримання виплат переселенцям потрібно подати заяву до територіального органу Пенсійного фонду України.

Це можна зробити особисто, через уповноважену особу органу місцевого самоврядування, через ЦНАП, поштою або онлайн на вебпорталі Пенсійного фонду за допомогою кваліфікованого електронного підпису.

