Бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Днепре предусмотрены решением исполнительного комитета городского совета, сообщает Politeka.

Как рассказали на официальном сайте Департамента соцполитики, согласно решению горсовета, в Днепре организовали выдачу наборов с бесплатными продуктами для ВПЛ и пенсионеров.

Речь идет, прежде всего, о людях, проживающих в местах временного компактного проживания, так называемых шелтерах, и официально зарегистрированных в облцентре после 24.02.2022.

Помощь могут получить разные категории переселенцев, принадлежащих к уязвимым группам населения. Среди них пожилые люди, лица с инвалидностью, матери с детьми, а также законные представители, сопровождающие малолетних детей или недееспособных лиц.

Отдельно предусмотрена поддержка для детей от 3-х до 18 лет.

Кроме того, право на получение бесплатных продуктов для ВПЛ и пенсионеров в Днепре имеют те, кто находится в сложных жизненных обстоятельствах и пользуется услугами Днепровского городского центра социальных служб.

В рамках программы продовольственную поддержку оказывают при условии обязательной регистрации в городе именно по адресу места временного проживания.

Сами наборы формируют с базовых позиций, способных обеспечить минимальные потребности человека. В них входят мясные и рыбные консервы, печеночный паштет, готовые блюда с тушеным мясом, а также чай, кофе, сахар, макароны быстрого приготовления, галеты, мед и джем.

Чтобы получить помощь, переселенцам следует обратиться в управление социальной защиты населения по месту нахождения.

