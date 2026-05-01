Подорожание проезда в Хмельницкой области стало актуальным вопросом для отдельных общин, поэтому рассказываем об этом больше.

Подорожание проезда в Хмельницкой области после заседания исполнительного комитета Изяславского городского совета, сообщает Politeka.

Оно прошло 29 апреля. На заседании рассматривался ряд важных для общества вопросов, связанных с жизнедеятельностью территории и работой коммунальных служб.

Во время заседания особое внимание уделили организации транспортного сообщения, ведь именно оно оказывает непосредственное влияние на повседневную жизнь жителей.

В городском совете объяснили, что из-за роста стоимости горючего, перевозчики обратились с просьбой о решении по подорожанию проезда в Хмельницкой области.

В результате исполком принял решение временно установить стоимость билета на уровне 15 гривен. Это решение действует с 1 мая по 1 июля 2026 года.

Подорожание проезда в Хмельницкой области, по словам представителей общины, вынужденный шаг, который должен обеспечить стабильную работу маршрутной сети и избежать перебоев в перевозках.

Во власти подчеркивают, что без корректировки тарифов существовал риск уменьшения количества рейсов, что могло бы осложнить передвижение жителей между населенными пунктами.

Кроме вопроса транспорта, на заседании также утвердили временное расписание движения автобусов на маршруте №3 «Комбикормовый завод в Лабазу» на период действия военного положения.

Также обновили состав конкурсного комитета, занимающегося определением перевозчиков для автобусных маршрутов общины.

В общине подытоживают, что работа над обеспечением качественных перевозок и развитием инфраструктуры будет продолжаться. А местным жителям пришлось снова привыкать к большим затратам на транспорт.

