Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Дніпрі надають українцям, які проживають у місцях тимчасового компактного проживання.

Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Дніпрі передбачені рішенням виконавчого комітету міської ради, повідомляє Politeka.

Як розповіли на офіційному сайті Департаменту соцполітики, відповідно до рішення міськради, у Дніпрі організували видачу наборів з безкоштовними продуктами для ВПО та пенсіонерів.

Йдеться насамперед про людей, які проживають у місцях тимчасового компактного проживання, так званих шелтерах, та офіційно зареєстровані в облцентрі після 24.02.2022.

Допомогу можуть отримати різні категорії переселенців, які належать до вразливих груп населення. Серед них люди похилого віку, особи з інвалідністю, матері з дітьми, а також законні представники, які супроводжують малолітніх дітей або недієздатних осіб.

Окремо передбачена підтримка для дітей віком від 3-х до 18 років.

Крім того, право на отримання безкоштовних продуктів для ВПО та пенсоінерів у Дніпрі мають ті, хтоперебуває у складних життєвих обставинах та користуються послугами Дніпровського міського центру соціальних служб.

У межах програми, продовольчу підтримку надають за умови обов’язкової реєстрації в місті саме за адресою місця тимчасового проживання.

Самі набори формують із базових позицій, які можуть забезпечити мінімальні потреби людини. До них входять м’ясні та рибні консерви, печінковий паштет, готові страви з тушкованим м’ясом, а також чай, кава, цукор, макарони швидкого приготування, галети, мед і джем.

Щоб отримати допомогу, переселенцям потрібно звернутися до управління соціального захисту населення за місцем перебування.

Нагадаємо Politeka писала, Дефіцит хліба у Дніпропетровській області: низка проблем вдарила по врожаю, які труднощі виникли

Також Politeka повідомляла, Перерахунок пенсій в Дніпропетровській області: кому пощатистить отримати більше вже з 1 квітня.

Як повідомляла Politeka, Підвищення тарифів на комунальні послуги у Дніпропетровській області: які розцінки встановлено для мешканців.