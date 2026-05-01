Подорожание проезда в Тернопольской области стало актуальным после решения об изменении стоимости перевозок в одной из общин.

Подорожание проезда в Тернопольской области касается трех маршрутов Байковецкого общества, сообщает Politeka.

Подорожание проезда коснулось Дубовцев – Байковцы, Гаи Шевченковские – Тернополь, Охримовцы – Шляхтинцы – Байковцы.

Решение о новых тарифах принял исполнительный комитет Байковецкого сельского совета. Информацию об этом обнародовали на официальном сайте сельского территориального общества.

Как объяснили в обществе, причиной пересмотра стоимости стало обращение перевозчика ФЛП Королик А.Б. Предприниматель подал расчеты, свидетельствующие о существенном росте расходов на горюче-смазочные материалы.

Перед утверждением новых цен документы проверила независимая аудиторская фирма ООО "Траст Аудит". По результатам проверки новые тарифы сочли экономически обоснованными. Они начнут действовать с 1 мая.

Также решение о подорожании проезда в Тернопольской области связывают с необходимостью обеспечить безопасную перевозку пассажиров.

На маршруте №19/1 «Дубовцы – Байковцы» цена будет зависеть от расстояния поездки. От Збаражского поворота до Байковцев или Шляхтинцев билет будет стоить 30 грн.

В Лозовую пассажиры будут платить 35 грн, в Курников 40 грн, в Стегниковцы 45 грн. Поездка в Дубовцы составит 50 грн.

Минимальный тариф между соседними селами, в частности, между Курниками и Дубовцами, установлен на уровне 20 грн. На маршруте №19/2 «Рощи Шевченковские Тернополь» вводят единую цену.

Независимо от остановки, стоимость будет составлять 30 грн. Это касается рейсов в Автовокзал, гостиницу «Тернополь», ул. Симоненко и магазин «Универсам».

Также поднятие тарифов коснется маршрута №19/3 «Охримовцы – Шляхтинцы – Байковцы». Поездка из Охримовцев в Шляхтинцев или большинство остановок в Байковцах, среди которых ул. Шухевича, школа и Русановка будет стоить 25 грн.

До самой отдаленной точки маршрута, а именно ул. Стуса в Байковцах, стоимость составит 40 грн. Передвижение внутри села Байковцы между основными остановками обойдется пассажирам в 20 грн.

