Подорожание продуктов в Полтавской области фиксируется сразу в нескольких ключевых сегментах потребительской корзины, в том числе в мясной, хлебной и молочной группах, где изменения происходят постепенно, но включают в себя широкий перечень товаров, пишет Politeka.net.

Информацию об этом предоставляет Минфин .

В категории хлебобулочных изделий пшеничный хлеб «Царь Хлеб» нарезка демонстрирует умеренный, но стабильный рост. Средняя цена составляет 52,05 грн за 600 граммов, тогда как в марте показатель держался на уровне 50,26 грн. Изменение выглядит небольшим, однако оно закрепляет новый ценовой коридор, который уже стал базовым для рынка.

Более динамичная ситуация наблюдается в сегменте молочных жиров. Маргарин "Олком Сливочный" 72,5% поднялся до среднего уровня 41,00 грн за 200 граммов. В течение месяца стоимость колебалась в пределах нескольких гривен, после чего зафиксировалась на более высокой отметке. Это свидетельствует о постепенной корректировке цен без резких скачков, но с четкой восходящей тенденцией.

Наиболее ощутимый рост зафиксирован в мясном сегменте. Говядина гуляш стоит в среднем 430,96 грн за килограмм, в то время как в марте средний уровень составил 396,44 грн. Разница между торговыми сетями остается значительной: в части магазинов цена ниже, в то время как у других приближается к верхней границе диапазона, что формирует неравномерную структуру рынка.

Дополнительно следует учитывать, что изменения в каждой категории происходят под влиянием разных факторов – от стоимости сырья до логистики и сезонного спроса. Это объясняет неоднородность динамики в пределах одного региона.

В совокупности такие процессы формируют общий тренд, где подорожание продуктов в Полтавской области постепенно охватывает все большее количество товарных групп, влияя на структуру ежедневных расходов домохозяйств и ценовые ожидания на рынке.

