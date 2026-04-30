Прогноз погоды в Одессе на май указывает на постепенный переход региона в летние условия с умеренным потеплением и нестабильными осадками в течение месяца, передает издание Politeka.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

Синоптики ожидают, что средняя температура воздуха в мае 2026 составит около 15,1° тепла. Количество осадков прогнозируется на уровне примерно 44 мм, что соответствует типичным сезонным показателям этого периода.

Специалисты отмечают, что май в Одесской области традиционно является переходным этапом между весной и летом. Во второй декаде месяца обычно фиксируется стабильное повышение среднесуточной температуры свыше 15°, что считается климатически началом летнего сезона.

По многолетним наблюдениям, средние значения температуры в регионе колеблются в пределах 13–15°, в то время как в Одессе этот показатель несколько выше и достигает примерно 16,2° тепла.

Также метеорологи напоминают об исторических температурных границах. Абсолютный минимум в мае в регионе составлял от 0,2 до 3,0 тепла, а для Одессы был зафиксирован показатель 3,2 мороза в 1912 году. Максимальные же значения могут достигать 29,5–39,0° тепла, а в Одессе рекорд составлял 34,8° в 1950 году.

В контексте климатических наблюдений прогноз погоды в Одессе на май также учитывает суточные колебания осадков: средние показатели по области составляют 22-60 мм, а рекорд суточного количества дождя в Одессе - 66 мм, зафиксированный 3 мая 1962 года.

Жителям Одессы советуют учитывать погодные колебания при планировании поездок и сезонных работ на открытом воздухе.

