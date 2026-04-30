Подорожание проезда во Львовской области связано с ростом расходов на горючее.

Подорожание проезда во Львовской области получило очередное проявление, передает Politeka.

В Дрогобыче утвердили новые тарифы на городской транспорт от 25 до 30 гривен в зависимости от способа оплаты.

Исполнительный комитет городского совета 29 апреля после регуляторной процедуры и месячного обнародования проекта согласовал соответствующее решение об обновлении стоимости перевозок. Документ был принят после завершения обязательных этапов общественного обсуждения.

Тарифная система теперь имеет три уровня. Самый низкий – 25 гривен – действует для пользователей «Карты жителя Дрогобычской общины» или мобильного приложения. Оплата банковской или бесконтактной картой составляет 28 гривен. Самый дорогой вариант – 30 гривен – применяется при расчете наличными.

На фоне общего тренда, где удорожание проезда во Львовской области связано с ростом расходов на горючее, Дрогобыч долго удерживал старые расценки. Однако перевозчики заявляют о существенном увеличении расходов на пальивно-смазочные материалы, оплату труда водителей и поддержании маршрутной сети.

По словам представителей отрасли, часть городских маршрутов работала с убытком, что и послужило основанием для пересмотра тарифов. Обновленные расчеты должны стабилизировать перевозки и обеспечить их непрерывность.

Льготные категории пассажиров перемен не почувствуют. Владельцы «Карты жителя», имеющие право на бесплатный проезд, будут и дальше пользоваться этой возможностью, а компенсация перевозчикам будет осуществляться из городского бюджета.

В компании-операторе Сигма отмечают, что новые условия позволят вывести маршруты из финансового дефицита и улучшить качество обслуживания, в частности с учетом требований доступности для людей с инвалидностью и ветеранов.

Дополнительно городские власти готовят изменения к договорам с перевозчиками. Среди ключевых требований – установка систем видеонаблюдения в автобусах для повышения безопасности пассажиров и контроля качества предоставления услуг.

