Денежная помощь для ВПЛ в Днепропетровской области предусматривает разные форматы выплат в зависимости от категории получателей и обстоятельств, в которых оказались люди, сообщает Politeka.

Речь идет о программах социально-экономической поддержки, которые внедряет Красный Крест в ряде регионов.

В их числе Донецкая, Днепропетровская, Николаевская, Запорожская, Херсонская, Одесская, Сумская, Харьковская и Черниговская области.

Именно эти территории считаются наиболее пострадавшими в результате войны. С апреля 2026 подход к оказанию помощи изменили.

Многоцелевую денежную помощь для ВПЛ больше не применяют. В свою очередь, действует система выплат по приоритетам. Это означает, что средства распределяются в зависимости от конкретной ситуации получателя.

Одна из доступных сумм составляет 10800 гривен на человека. Ее могут получить граждане, которые находятся в сложном социально-экономическом положении.

Предполагается, что такая поддержка частично уменьшит финансовую нагрузку на тех, кто больше всего пострадал из-за войны.

В то же время, денежная помощь для ВПЛ в Днепропетровской области может достигать 12 300 гривен. Эту сумму предоставляют людям, которые были вынуждены эвакуироваться из-за угрозы безопасности.

Обязательным условием есть прохождение транзитного пункта. При этом выплату можно получить только в течение 45 дней после прохождения.

Кроме того, аналогичная сумма предусмотрена для пострадавших от обстрелов. Речь идет о гражданах, чье жилье было существенно повреждено или полностью разрушено в результате боевых действий.

Следует учитывать, что назначение поддержки происходит не автоматически. Во многих случаях решение зависит от запроса местных властей и оценки конкретной ситуации заявителя.

