Дефицит продуктов в Харькове рассматривается как один из рисков, который зависит от течения полевых работ и ситуации в районе.

Дефицит продуктов в Харькове может усилиться на фоне сложных условий весенней посевной 2026 в Купянском районе, где аграрии работают под обстрелами и на заминированных территориях, пишет Politeka.net.

В общинах района - Шевченковской, Великобурлукской и Ольхуватской - уже стартовали полевые работы. Фермеры вносят удобрения и частично переходят в посев, однако темпы напрямую зависят от ситуации. В районах, расположенных ближе к линии фронта, в частности Куриловской и Купянской общинах, полноценная работа фактически ограничена.

Ситуацию усложняет масштабное минирование и разрушение агроинфраструктуры. Часть хозяйств потеряла технику, уничтожены склады, а в районе не осталось ни одного уцелевшего элеватора. Дополнительно около 60 населенных пунктов находятся в оккупации, что делает невозможным стабильную связь с частью фермеров.

По данным районной администрации, каждое хозяйство принимает решение по посевам индивидуально. Спрогнозировать объемы обработанных площадей сложно из-за постоянных рисков и отсутствия полной статистики. В некоторых случаях аграрии работают только на небольших участках, рискуя безопасностью персонала.

Отдельной проблемой остается разминирование территорий. Земли вблизи боевых действий не включаются в плановые работы, а саперы выезжают только по отдельным запросам после обнаружения опасных предметов. Это существенно тормозит доступ к сельскохозяйственным площадям.

Дополнительное давление создает кадровый фактор. Новые правила бронирования работников усложнили работу агропредприятий, ведь порог для получения статуса повышен до 1000 гектаров. Для большинства мелких хозяйств это недостижимый показатель, приводящий к недостатку механизаторов в самый активный период работ.

Несмотря на сложные условия, аграрии продолжают выходить в поля, хотя риски остаются высокими. Подобная ситуация уже влияла на урожаи прошлых лет, когда часть работ выполнялась фактически в зоне боевых действий.

В перспективе такие факторы могут отразиться на объемах поставок сельскохозяйственной продукции, что напрямую связано с возможными изменениями на продовольственном рынке региона. На этом фоне Дефицит продуктов в Харькове рассматривается как один из рисков, зависящий от течения полевых работ и ситуации безопасности в районе.

Источник

Последние новости Украины:

