Система предоставления денежной помощи в Харьковской области формируется в соответствии с приоритетами, определенными международным гуманитарным сообществом.

Денежная помощь в Харьковской области доступна пенсионерам, если они отвечают критериям, установленным Обществом Красного Креста, пишет Politeka.net.

Об этом идет речь на сайте организации.

Одним из ключевых направлений является выплата жителям прифронтовых территорий.

Прежде всего, она предназначена для наиболее социально и экономически уязвимых граждан, включая пенсионеров, которые ежедневно живут под угрозой обстрелов и вынуждены тратить значительно больше средств на самое необходимое.

Такая поддержка призвана помочь покрыть базовые потребности от продуктов питания и медикаментов до оплаты коммунальных услуг, транспорта и одежды. Кроме того, она позволяет уменьшить финансовую нагрузку и избежать накопления долгов.

Размер выплаты составляет 10 800 гривен на одного человека. При соответствии критериям программы средства предоставляются единовременно, но рассчитаны на шестимесячный период.

Отдельную категорию составляют граждане, вынужденные эвакуироваться из-за активных боевых действий или постоянной угрозы жизни.

Воспользоваться этой программой могут лица, зарегистрированные в транзитном центре в течение 45 дней после выезда.

Цель такой поддержки – помочь людям пережить первые месяцы после эвакуации, адаптироваться к новому месту жительства и обеспечить основные бытовые нужды. Размер единовременной выплаты составляет 12300 гривен на каждого члена семьи. Эта сумма рассчитана на трехмесячный период.

Еще одним важным направлением является помощь людям, пострадавшим в результате обстрелов.

Речь идет о гражданах, чье жилье было разрушено или серьезно повреждено, а также о семьях, в которых ранены или погибли в результате вражеских атак.

В таких случаях финансовая поддержка позволяет оперативно покрыть самые значительные расходы после трагедии. Сумма выплаты составляет 12 300 гривен на одного человека. Помощь оказывается единовременно и призвана обеспечить базовые потребности в течение трех месяцев.

Особое внимание уделяется и внутренне перемещенным лицам, которые долго не могут вернуться домой и по объективным причинам не имеют доступа к государственным социальным выплатам.

Это касается тех, кто более шести месяцев проживает вдали от зоны боевых действий, но из-за бюрократических препятствий, отсутствия необходимых документов или ограниченного доступа к учреждениям не может получить надлежащую государственную поддержку.

Для таких семей предусмотрена долгосрочная финансовая помощь: 2000 гривен на одного взрослого, 3000 гривен на ребенка и 3000 гривен на человека с инвалидностью ежемесячно.

