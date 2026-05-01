Подорожание проезда в одном из городов во Львовской области уже ощутили местные жители, поэтому рассказываем об этом больше.

Подорожание проезда во Львовской области касается Дрогобыча, где исполнительный комитет городского совета утвердил новые тарифы на перевозку в общественном транспорте, сообщает Politeka.

Со среды, 29 апреля, стоимость поездки зависит от способа расчета.

Самым выгодным вариантом для пассажиров стала оплата с помощью «Карты жителя Дрогобычской общины» или через специальное мобильное приложение.

В таком случае, после подорожания проезда во Львовской области, билет стоит 25 гривен.

Если рассчитываться обычной банковской картой, придется заплатить 28 гривен. Самым дорогим вариантом остались наличные, при оплате непосредственно водителю стоимость составляет 30 гривен.

В городском совете объяснили, что подорожание проезда во Львовской области стало вынужденным шагом из-за экономических обстоятельств.

В частности, перевозчики столкнулись с ростом цен на топливо, а также повышением минимальной заработной платы, что оказывает непосредственное влияние на расходы в сфере перевозок.

В таких условиях без просмотра тарифов сохранить стабильную работу маршрутов было бы сложно. Несмотря на изменение цен, в городе уверяют, что все льготные категории пассажиров будут и дальше пользоваться правом бесплатного передвижения.

Расходы перевозчиков в этом случае будут компенсироваться из местного бюджета, как это происходило и раньше. Отдельное внимание уделяется и вопросам безопасности.

В ближайшей перспективе в городских автобусах планируется установить камеры видеонаблюдения, что должно повысить контроль за ситуацией в салоне и сделать поездки более комфортными для пассажиров.

