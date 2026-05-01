Подорожание проезда в Черкасской области уже коснулось нескольких населенных пунктов, поэтому рассказываем, что об этом известно.

Подорожание проезда в Черкасской области в Смеле официально вступило в силу с 29 апреля 2026 года, сообщает Politeka.

В Смеле городские власти приняли решение о подорожании проезда в Черкасской области в городских автобусах. Теперь стоимость одной поездки составляет 15 гривен.

Как объясняют в горсовете, пересмотр тарифа стал следствием обращений перевозчиков, указывающих на рост расходов на горючее, техническое обслуживание транспорта и оплату труда водителей.

Также отмечается, что предварительная стоимость билета уже не соответствовала экономически обоснованному уровню, поэтому она была изменена для обеспечения стабильной работы маршрутной сети.

В то же время, подорожание проезда в Черкасской области не коснулось льготных категорий пассажиров. Для них билет в городских автобусах в Смеле остается бесплатным.

Отдельно подчеркивается, что учащиеся 1–4 классов в будние дни до 16.00 также могут пользоваться общественным транспортом без оплаты.

Параллельно в Черкассах еще раньше изменилась стоимость билетов в маршрутках. С 14 марта поездка стоит 20 гривен при оплате наличными, тогда как при расчете через валидатор тариф составляет 16 гривен.

В городских властях объясняют, что такое решение было введено для уменьшения обращения неофициальных наличных денег и стимулирования безналичных расчетов.

Горожане по-разному реагируют на дифференцированную оплату. Часть пассажиров отмечает, что разница в тарифах вызывает вопросы, а другие пользуются тем способом оплаты, который более удобен в конкретной ситуации.

Водители маршруток отмечают, что все больше пассажиров переходят на безналичную оплату через валидаторы.

Последние новости Украины:

