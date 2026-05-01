Подорожание молочных продуктов в Днепропетровской области зафиксировано по результатам апрельского мониторинга розничного рынка, где изменения коснулись основных категорий ежедневного потребления, сообщает Politeka.

В сегменте плавленого сыра «Ферма Дружба 55%» (70 г) средняя стоимость составляет 29,45 грн. В торговых сетях наблюдается заметный разброс: от 21,50 грн у Auchan до 33,80 грн у Metro. По сравнению с мартовским уровнем 25,88 грн, зафиксирован рост почти на 10 грн, при этом динамика в течение месяца была нестабильной с кратковременными колебаниями в обе стороны.

Молоко «Простонаше 1%» (900 мл) демонстрирует более равномерный тренд. Средний показатель составляет 60,62 грн. против 59,31 грн. в марте. Разница между торговыми сетями остается относительно небольшой – в пределах 58,24–63,00 грн, что указывает на контролируемую ценовую политику в этом сегменте и меньшую зависимость от краткосрочных колебаний.

Кефир «Крестьянский 2,5%» (950 мл) остается наиболее волатильным товаром в молочной группе. Средняя цена зафиксирована на уровне 68,12 грн., тогда как в марте она составляла 65,55 грн. В то же время разница между сетями значительна — от 48,50 грн до 86,50 грн, что свидетельствует о разных подходах к формированию наценок и акционных предложений в ритейле.

Аналитики рынка увязывают общую динамику с сезонными изменениями в производстве молочного сырья, колебанием закупочных цен у переработчиков, а также затратами на логистику и энергоресурсы. Дополнительным фактором выступает неоднородность региональных поставок, что влияет на конечную розничную стоимость в разных сетях.

Отдельно специалисты отмечают, что наиболее чувствительно на рыночные изменения реагирует именно кисломолочная продукция, в то время как пастеризованное молоко демонстрирует более стабильную ценовую траекторию.

В результате подорожание молочных продуктов в Днепропетровской области отражает постепенное смещение ценового баланса в сторону роста, что формирует новые среднерыночные ориентиры для потребительской корзины.

Последние новости Украины:

