Подорожание продуктов в Одессе перед Пасхой ощутимо на большинстве позиций, но жители продолжают придерживаться праздничных традиций.

Накануне праздников в Одессе зафиксировано подорожание продуктов перед Пасхой, передает Politeka.

Жители города активно посещают Привоз, сопоставляют цены и формируют праздничные корзины, стараясь не превысить семейный бюджет.

Овощи демонстрируют разное подорожание в зависимости от происхождения. Местный товар поднялся на 25–30 грн, импортный — на 40–50. Средние цены: картофель – 30 грн/кг, морковь – 40 за кг, помидоры – 250 за кг, баклажаны – 280 за кг, перец – 300 за кг, огурцы – 250 за кг.

Фрукты, преимущественно импортные, подорожали из-за логистики и расходов на закупку. Виноград стоит 450 грн/кг, слива – 400 гривен кг, апельсины – 250 кг, мандарины – 150 за кг, киви – 180 за кг, гранат – 250 за кг.

Яйца остаются одним из самых популярных продуктов. На Привозе десяток стоит от 65 до 100 гривен, в основном берут белые для покраски и выпечки.

В секторе мясных изделий и копченостей цены более стабильны, однако рост затрат на доставку и производство постепенно влияет на конечную стоимость. Например, биток копченый и колбаса говяжья стоят по 450 грн/кг, зельц - 350 грн/кг, кровянка и сальная колбаса - 200 за кг.

Рыбные позиции остаются востребованными среди соблюдающих пост. Дунайка продается по 200 гривен за штуку, хамса - 250 грн/кг, сельдь - 120-130 за шт.

