Подорожчання продуктів у Одесі перед Великоднем відчутно на більшості позицій, але мешканці продовжують дотримуватися святкових традицій.

Перед святами у Одесі зафіксовано подорожчання продуктів перед Великоднем, передає Politeka.

Жителі міста активно відвідують Привоз, зіставляють ціни та формують святкові кошики, намагаючись не перевищити сімейний бюджет.

Попит на паски зростає поступово. Багато покупців обирають невеликі або бюджетні варіанти, а асортимент залишається широким — від дешевих виробів до дорожчих домашніх пасок. Ціни коливаються від 50 до 200 гривень за штуку.

Овочі демонструють різне подорожчання залежно від походження. Місцевий товар піднявся на 25–30 грн, імпортний — на 40–50 ʼ. Середні ціни: картопля — 30 грн/кг, морква — 40 за кг, помідори — 250 за кг, баклажани — 280 за кг, перець — 300 за кг, огірки — 250 за кг.

Фрукти, переважно імпортні, подорожчали через логістику та витрати на закупівлю. Виноград коштує 450 грн/кг, слива — 400 гривень кг, апельсини — 250 кг, мандарини — 150 за кг, ківі — 180 за кг, гранат — 250 за кг.

Яйця залишаються одним із найпопулярніших продуктів. На Привозі десяток коштує від 65 до 100 гривень, переважно беруть білі для фарбування та випічки.

У секторі м’ясних виробів та копченостей ціни більш стабільні, проте зростання витрат на доставку та виробництво поступово впливає на кінцеву вартість. Наприклад, биток копчений та ковбаса яловича коштують по 450 грн/кг, сальтисон — 350 грн/кг, кров’янка та сальна ковбаса — 200 за кг.

Рибні позиції залишаються затребуваними серед тих, хто дотримується посту. Дунайка продається по 200 гривень за штуку, хамса — 250 грн/кг, оселедець — 120–130 за шт.

Подорожчання продуктів у Одесі перед Великоднем відчутно на більшості позицій, але мешканці продовжують дотримуватися святкових традицій, підбираючи товари з урахуванням бюджету та актуальних цін.

