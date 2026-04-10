Новый график движения поездов в Днепропетровской области был введен с 9 апреля, передает Politeka.

Все из-за запуска дополнительных электричек на направлениях Лозовая – Павлоград и Днепр/Синельниково – Павлоград.

Об этом сообщили в АО « Укрзализныця ». Главная цель обновления – синхронизировать расписание для удобных пересадок на станции Павлоград-1.

На маршруте Лозова – Павлоград-1 будут курсировать рейсы с отправлением в 05:35 и 17:35, а в обратном направлении – в 07:30 и 19:10. Также предусмотрены сообщения для утренних и вечерних поездок между этими пунктами.

Отдельно организовано движение между Днепром, Синельниковым и Павлоградом. Утренний рейс из Синельниково отправляется в 06:24, а из Павлограда в Днепр — в 07:36. Во второй половине дня предусмотрены обратные отправления в 16.29 и 19.13.

В компании отмечают, что новый график движения поездов в Днепропетровской области позволяет лучше согласовать стыковку и сократить время ожидания между пересадками.

Обновление также включает корректировку нумерации рейсов. Пассажирам рекомендуют проверять актуальное расписание перед выездом.

Кроме того, о новом графике движения транспорта сообщали и в Кривом Роге.

Троллейбус №3, соединяющий площадь Кольцевую с улицей Днепровское шоссе и обслуживаемый депо №2, работает по обновленному графику движения.

Расписание теперь разделено на будние и выходные дни. В рабочие дни первые выезды стартуют примерно в 05:00–05:30, далее интервалы в течение дня корректируются в зависимости от загруженности маршрута.

В вечерние часы количество рейсов постепенно сокращается, а завершающие отправления запланированы ориентировочно до 23:30, чтобы обеспечить удобное возвращение пассажиров домой.

Последние новости Украины:

