Новий графік руху поїздів у Дніпропетровській області запроваджено з 9 квітня, передає Politeka.

Усе через запуск додаткових електричок на напрямках Лозова – Павлоград та Дніпро/Синельникове – Павлоград.

Про це повідомили в АТ «Укрзалізниця». Головна мета оновлення — синхронізувати розклад для зручних пересадок на станції Павлоград-1.

На маршруті Лозова – Павлоград-1 курсуватимуть рейси з відправленням о 05:35 та 17:35, а у зворотному напрямку — о 07:30 та 19:10. Також передбачені сполучення для ранкових і вечірніх поїздок між цими пунктами.

Окремо організовано рух між Дніпром, Синельниковим і Павлоградом. Ранковий рейс із Синельникового вирушає о 06:24, а з Павлограда до Дніпра — о 07:36. У другій половині дня передбачені зворотні відправлення о 16:29 та 19:13.

У компанії зазначають, що новий графік руху поїздів у Дніпропетровській області дозволяє краще узгодити стикування та скоротити час очікування між пересадками.

Оновлення також включає коригування нумерації рейсів. Пасажирам рекомендують перевіряти актуальний розклад перед виїздом.

Крім того, про новий графік руху транспорту повідомляли і в Кривому Розі.

Тролейбус №3, що з’єднує площу Кільцеву з вулицею Дніпровське шосе та обслуговується депо №2, працює за оновленим графіком руху.

Розклад тепер розділено на будні та вихідні дні. У робочі дні перші виїзди стартують приблизно о 05:00–05:30, далі інтервали протягом дня коригуються залежно від завантаженості маршруту.

У вечірні години кількість рейсів поступово скорочується, а завершальні відправлення заплановані орієнтовно до 23:30, щоб забезпечити зручне повернення пасажирів додому.

