Денежная помощь для ВПЛ и пенсионеров в Днепропетровской области направлена ​​на расширение социальной защиты и обеспечение дополнительной финансовой стабильности.

Денежная помощь для ВПЛ и пенсионеров в Днепропетровской области предусматривает единовременную выплату 1500 гривен в рамках правительственной программы социальной поддержки для отдельных категорий населения, сообщает Politeka.

Соответствующее решение было принято Кабинетом Министров Украины постановлением №341 от 18 марта 2026 года. Документ определяет механизм начисления дополнительной финансовой помощи для граждан, уже получающих пенсионные или другие социальные выплаты.

Финансирование запланировано на апрель 2026 года. Средства будут поступать автоматически, без необходимости подавать заявления или обращаться в государственные учреждения.

Право на выплату имеют лица, по состоянию на 1 апреля уже назначена пенсия или государственная социальная помощь. Установлен также предельный уровень дохода – общая сумма выплат вместе с надбавками не должна превышать 25 950 гривен.

Этот порог соответствует десяти прожиточным минимумам для нетрудоспособных граждан. В программе учитываются разные виды пенсионного обеспечения и социальных начислений.

В перечень получателей входят граждане с пенсиями по возрасту, инвалидности или в связи с потерей кормильца. Также охватываются выплаты за выслугу лет и специальные пенсии для государственных служащих, должностных лиц местного самоуправления, ученых и военных.

Отдельно предусмотрена поддержка не только для пенсионеров. Программа распространяется на внутренне перемещенных лиц, получающих пособие на проживание, а также на малообеспеченные семьи и людей с инвалидностью в сложных жизненных обстоятельствах.

В рамках этой инициативы денежная помощь для ВПЛ и пенсионеров в Днепропетровской области направлена ​​на расширение социальной защиты и обеспечение дополнительной финансовой стабильности для уязвимых групп населения.

Последние новости Украины:

